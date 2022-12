Sorrisi a josa, soddisfazione unanime e tanta allegria a Venafro per il “si” pronunciato da Alessandra Medici e Carmine Amoroso di Venafro. E’ nata così una nuova famiglia a Venafro, per la gioia immensa degli sposi, la soddisfazione di Carolina Delli Carpini, madre dello sposo, di Gioia Bianchi e Alessandro Medici, genitori della sposa, nonché dei familiari, dei parenti e degli amici di entrambi. Ad Alessandra e Carmine, i due giovani e sorridenti sposi, alle congratulazioni per il lietissimo evento si aggiungono gli auguri per una vita ricca di fortune e serenità.