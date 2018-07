E’ il titolo del seminario che Confcommercio Molise ha in programma a settembre, valido sia per i dirigenti che per i dipendenti di tutte le aziende.

L’evento formativo è dedicato a quanti vogliono ampliare la propria consapevolezza, in merito alle migliori strategie sui luoghi di lavoro, al fine di aggiungere nuove abilità interpersonali e diventare un comunicatore più completo e competente.

Il World Economic Forum, infatti, inserisce le abilità comunicative all’interno delle 10 competenze fondamentali sui luoghi di lavoro nel 2020. La buona notizia è che la comunicazione è un’abilità che può essere misurabile e, in quanto tale, acquisita e migliorata attraverso una adeguata formazione.

Il termine ultimo per l’iscrizione al seminario è il 20 luglio 2018.

Il corso porterà alla scoperta e all’approfondimento dei seguenti argomenti:

· Come comunichiamo: storia e regole generali della comunicazione;

· L’importanza della “Parola” e della scelta terminologica per il Benessere Psicologico, personale e relazionale;

· Comunicazione e comportamenti verbali, non verbali e paraverbali;

· Generazione di fiducia e credibilità attraverso la comunicazione assertiva;

· Comunicazione guidata all’obiettivo: chiarire gli obiettivi per sviluppare i migliori messaggi;

· Gestire le emozioni attraverso la comunicazione;

· Parlare e ascoltare: l’arte di ascoltare ed essere ascoltati;

· Comunicazione efficace nelle organizzazioni: rapporto ottimale con il vertice, tra colleghi, con i clienti;

· Gestione della critica, dell’obiezione e feedback costruttivo;

· Strategie per affrontare e risolvere i conflitti;

· Comunicazione per il team building e la leadership;

Durata del corso 16 ore

Docente: Dr. Alberto Silvestri, Formatore-Mental Trainer Sportivo

Il corso è gratuito per i soci in regola con la quota associativa.

Per maggiori informazioni

telefonare al 0874/6891 oppure scrivere

a [email protected]