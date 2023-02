Grandi riscontri arrivano per l’H2O Sport nella terza tappa della Molise Winter Tour riservata agli esordienti. La società del presidente Massimo Tucci conferma l’ottimo momento sotto il profilo dei risultati e della qualità del lavoro svolto e si proietta con entusiasmo ai prossimi importanti impegni in calendario.

Tra gli Esordienti A Stefano Armando Alfieri non ha rivali nei 100 stile libero vinti in 1’01”3 e nei 200 rana chiusi sul gradino più alto del podio con il crono di 2’59’’0. Merita applausi anche il compagno di team Gabriele Marchetta che batte tutti nei 100 misti completati in 1’12’’6 e sale sul terzo gradino del podio nei 50 dorso con 34’’5. Doppia medaglia in bacheca anche per Lorenzo Aiello medaglia d’argento nei 100 stile libero 1’03’’1 e bronzo sulla distanza dei 100 misti chiusi in 1’16’’0. L’H2O Sport brinda anche al secondo posto di Umberto Antonio Zitti che chiude i 50 dorso con il tempo di 34’’3. Contribuisce all’ottimo risultato di squadra chiudendo ai piedi del podio Jacopo De Lena nei 50 dorso (34’’8) e nei 100 misti (1’17’’3). Oro centrato anche per la staffetta 4×50 mista con Stefano Armando Alfieri, Lorenzo Aiello, Umberto Antonio Zitti, Gabriele Marchetta. In campo femminile Michela Melone vince i 100 misti con 1’23’’3 ed è terza nei 50 dorso 38’’8. Asia Amore chiude seconda nei 100 misti con il tempo di 1’24’’0 ed è quarta nei 50 dorso completati in 39’1.Sale sul podio anche Sabrina Gabrielli seconda nei 200 rana coperti in 3’23’’6. Centra la medaglia di bronzo la stafetta 4×50 mista con Michela Melone, Asia Amore, Giulia Matacchione, Sabrina Gabrielli.

Tra gli esordienti B Andrea Canzano si mette al collo l’argento nei 100 stile libero (1’13’’8) e il bronzo nei 100 misti coperti in 1’26’’7. Ai piedi del podio si piazza Aurora Zappone quarta nei 100 misti con il tempo di 1’46’’0.

L’H2O Sport, in contemporanea, è stata impegnata nel 1^ Trofeo Nuoto Riccione Winter Edition in vasca da 50 metri che si è svolto a Riccione. Sono scesi in vasca tre atleti: Luca Angelilli nei 50 stile libero (24’’24), nei 50 rana chiusi in 29’’47, nei 100 (1’05’’24) e 200 (2’25’’70) rana. Martina Lonati che si è disimpegnata alla grande nei 50 stile (27’’87), nei 100 stile (1’00’’54) nei 200 stile (2’13’’11). Per lei ottimi riscontri sono arrivati nei 50 (29’’29) e 100 (1’04’’02) farfalla. Infine Sabrina Antenucci ha raccolto consensi nello stile libero chiudendo i 50 in 28’’60; i 100 in 1’01’’86 e i 200 con il crono di 2’16’’28 oltre a mettersi in mostra nei 50 farfalla completati in 31’’16.