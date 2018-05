Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali

Il quotidiano telematico

“Futuro Molise”

Editore: FUTURO MOLISE S.r.l.

con sede legale in contrada Mazzarello Zona P.I.P. snc 86078 – Sesto Campano (IS)

DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DELLA DELIBERA DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI N. 1/18/CONS DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVO ALLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 10 GIUGNO 2018.

Pubblicità elettorale

Futuro Molise si dichiara disponibile ad ospitare banner pubblicitari a pagamento di candidati e partiti che vorranno autopromuoversi su questa testata. L’offerta è valida per le elezioni comunali del 10 giugno 2018 ed è indirizzata a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati che ne facciano richiesta. In caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in modo autonomo.

Caratteristiche della pubblicità elettorale: Banner pubblicitario

I banner saranno di tipo “rotazionale” e di tre formati diversi a scelta del committente. Essi resteranno on line per tutta la durata della campagna elettorale fino alle ore 23:59 di venerdì 8 giugno 2018 quando verranno rimossi in ottemperanza alle norme di legge che vietano di effettuare pubblicità elettorale nel giorno antecedente alle elezioni. Il banner dovrà essere fornito dal committente in formato JPEG.

www.futuromolise.com

Elezioni Comunali: Pubblicazione banner

Soluzione 1: Banner in rotazione generica orizzontale larghezza 510 x 150 altezza (pixel)

Soluzione 2: Banner in rotazione generica verticale dimensione larghezza 336 x 350 altezza (pixel)

Soluzione 3: Top banner in rotazione generica dimensione larghezza 588 x 120 altezza (pixel)

Resta comunque la facoltà discrezionale del Direttore Responsabile di non pubblicare un messaggio propagandistico chiaramente e palesemente ritenuto diffamatorio e, quindi, contro legge. Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario o con assegno circolare al ricevimento della fattura (per l’intero importo dovuto).

Alla firma del contratto, farà seguito la pubblicazione e verrà emessa fattura.

Le tariffe sono uguali per tutti i committenti, sono fisse e non negoziabili, Non sono previsti né sconti né riduzioni. Le tariffe si intendono con esclusione dell’IVA per la quale va applicata l’aliquota del 4% riservata della legge ai messaggi elettorali. Per avere maggiori chiarimenti sulla pubblicità elettorale sul nostro quotidiano telematico inviare una mail a [email protected] oppure telefonare al numero 348/3528110.