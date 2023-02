COMUNICATO:

Lectio Magistralis “Francesco Jovine e Le terre del Sacramento” tenuta dal Dirigente Scolastico Prof. Antonio Mucciaccio.

Ci pregiamo comunicare che giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 9:30 presso l’Auditorium del Liceo Classico “Mario Pagano” di Campobasso, Il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Mucciaccio presenterà il saggio storico dal titolo “Il cantore dei contadini”, di cui è lui stesso autore, dedicato a Francesco Jovine, del quale si ripropone di seguito l’abstract.

“Il letterato legge le opere dello scrittore, concentra le sue attenzioni sui contenuti e sullo stile e si diffonde in considerazioni e interpretazioni critiche tendenti ad evidenziare e mettere in risalto le idee dell’autore e ad attribuirgli pensieri e parole che l’autore spesso né ha pensato, né ha scritto. Lo storico raccoglie fonti e documenti per ricostruire fatti ed eventi e in tale lavoro ha presente quanto Machiavelli scrive nel Principe: “Ma sendo l’intento mio scrivere cosa utile a chi la intende, mi è parso più conveniente andar drieto alla verità effettuale della cosa, che all’imaginazione di essa”. Nel volume si pubblicano per la prima volta due lettere inedite che sono “Le ultime lettere di Francesco Jovine” e contengono brani che ci forniscono informazioni e notizie sul suo ultimo lavoro: il romanzo “Le terre del Sacramento”.

Varie personalità della cultura e della politica sono state invitate.

Campobasso, 21 febbraio 2022