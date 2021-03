“Dopo la diffusione della notizia relativa all’inchiesta della procura di Campobasso riguardante l’impianto “raffozzanoto” per la distribuzione dell’ossigeno al Cardarelli – notizia divulgata da Futuro Molise e da altri organi di stampa – il comitato Verità è Dignità” ha diffuso il seguente comunicato:

IL COMITATO “VERITA’ E DIGNITÀ VITTIME COVID 19”RESTA VIGILE PER DARE UN NOME E UN COGNOME AL DISASTRO SANITARIO E UMANITARIO PROVOCATO IN MOLISE DALLA PANDEMIA E LA MALA GESTIONE DELLA SANITÀ

IL COMITATO NELL’APPRENDERE LA NOTIZIA DELL’ESTENSIONE DELLE INDAGINI,DA PARTE DELLA PROCURA, SULLA QUESTIONE DELL’IMPIANTO DI OSSIGENO DEL CARDARELLI, GIÀ OGGETTO DI SPECIFICHE DENUNCE DEL COMITATO E DEI SUOI SINGOLI COMPONENTI, ESPRIME SODDISFAZIONE.

IL COMITATO NEL CONTEMPO CHIEDE ALLA PROCURA

– CHE VENGA ACQUISITO OGNI DOCUMENTO DELL’IMPIANTO VECCHIO E NUOVO;

– CHE VENGANO SENTITI TUTTI I SOGGETTI RESPONSABILI E GIÀ INDICATI COME INFORMATI SUI FATTI OGGETTO DI DENUNCIA;

– CHE VENGANO ACQUISITI I REGISTRI DEI RICOVERI DEI REPARTI DI MALATTIA INFETTIVE E TERAPIA INTENSIVA DEL CARDARELLI, DALLA DICHIARATA EMERGENZA A TUTTOGGI;

– CHE VENGANO VERIFICATI TUTTI I DOCUMENTI (DENUNCE, DICHIARAZIONI, REGISTRAZIONI, VIDEO, SERVIZI TELEVISIVI) GIÀ PRODOTTI E DA ACQUISIRE;

– CHE VENGA VERIFICATA LA DISPONIBILITÀ, IL FUNZIONAMENTO E LA COMPATIBILITÀ, CON IL VECCHIO IMPIANTO, DEI VENTILATORI, COMPRESO I 14 ACCANTONATI IN ATTESA DELLA REALIZZAZIONE DEL CENTRO COVID;

– CHE VENGA ACCERTATO IL MANCATO UTILIZZO O MENO DI 14 VENTILATORI FORNITI DALLA PROTEZIONE CIVILE;

– CHE VENGA ACCERTATA LA COMPATIBILITÀ DELL’IMPIANTO, (vecchio e nuovo) PER PRESSIONE E PORTATA, RISPETTO AL NUMERO DEI RICOVERATI E ALLE MASCHERINE E VENTILATORI IN FUNZIONE NEL TEMPO ( dalla dichiarata pandemia a tutt’oggi);

– CHE VENGA ACCERTATO SE A NOVEMBRE E STATA REGISTRATA UNA TELEFONATA TRA UN FAMILIARE DI UN PAZIENTE E LA DOTT.SSA DI MALATTIE INFETTIVE IN CUI LA SANITARIA SI LAMENTAVA DEL FATTO CHE IN QUELL’ISTANTE C’ERANO CIRA 60 RICOVERATI E IL PERSONALE SANITARIO E INFERMIERISTICO ERA RIMASTO IMMUTATO;

– CHE VENGA VERIFICATO IL NUMERO DEI POSTI LETTO, DEI PAZIENTI E DEL PERSONALE NECESSARIO SECONDO LEGGE NEL TEMPO (dalla dichiarata pandemia a tutt’oggi);

– CHE VENGANO ACCERTATE LE CAUSE DEL RITARDATO O MANCATO ADEGUAMENTO DEL PERSONALE AI PAZIENTI RICOVERATI A MALATTIE INFETTIVE E TERAPIA INTENSIVA E CONUNQUE ALLA DICHIARA ALL’EMERGENZA; NEL TEMPO (dalla dichiarata pandemia a tutt’oggi);

— CHE VENGA ACCERTATA LA CAUSA È LE RESPONSABILITÀ DELLA MANCATA REALIZZAZIONE, A TUTT’OGGI, DEL CENTRO COVID;

– CHE VENGANO ACCERTATE LE CAUSE E LE RESPONSABILITA’ DELLE POSITIVISTA’ AL COVID DI RICOVERATI PER PATOLOGIE TEMPODIPENDENTI;

– CHE VENGANO ACCERTATE TUTTE LE CRITICITÀ E LE RESPONSABILITA’ GESTIONALI E OPERATIVE GIÀ DENUNCIATE DA DIVERSI MEDICI, (ad aprile 2020 e gennaio 2021)E DAL COMITATO CON TRE ESPOSTI.

QUESTE SONO SOLO ALCUNE DELLE RICHIESTE CHE SI AVANZANO E CHE VERRANNO FORMALIZZATE CON MEMORIA, DAGLI AVV.TI VINCENZO IACOVINO E ANDREA RUGGIERO, CON LA QUALE SI FORMULERANNO ANCHE ULTERIORI E SPECIFICHE RICHIESTE ISTRUTTORIE.

IL COMITATO RESTA VIGILE E ATTENTO AFFINCHÉ VENGA ACCERTATA LA VERITÀ E LA CAUSA DEL DISASTRO SANITARIO E UMANITARIO.

LO DOBBIAMO A 440 MORTI A TUTTI I PARENTI DELLE VITTIME E AI MOLISANI.