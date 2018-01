Non è passata inosservata la visita della Guardia di Finanza al Comune di Pozzilli. Sarebbero in corso da diversi mesi verifiche e acquisizioni di documenti; a finire sotto la lente dei baschi verdi potrebbero essere le delibere di Giunta e le determine dirigenziali relative a lavori affidati in maniera anomala e sull’assegnazione degli incarichi legali. Inoltre sembra che in questi giorni siano stati ascoltati imprenditori, dipendenti e amministratori comunali come persone informate su fatti. Non si escluderebbero, dunque, sviluppi anche eclatanti della vicenda entro breve tempo.