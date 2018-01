Questa mattina, il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, e l’assessore comunale allo sport, Antonella Matticoli, hanno ritirato a Campobasso, presso la sede dell’Asrem, un defibrillatore (DAE) ottenuto a seguito di partecipazione ad un bando dell’azienda sanitaria, in attuazione della legge regionale n. 23/2013.

«Questo importante strumento salvavita – hanno detto d’Apollonio e Matticoli –, fondamentale per soccorrere gli atleti in caso di arresto cardiaco, verrà collocato in uno degli impianti sportivi della nostra città e rimarrà a disposizione delle società durante le gare e gli allenamenti. L’Asrem – hanno aggiunto il sindaco e l’assessore – ha già reso noto che, a breve, sarà possibile ottenere altri defibrillatori, di cui faremo richiesta per poter dotare di DAE altre strutture sportive cittadine».