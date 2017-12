Con avviso datato 27 dicembre, pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Isernia, il dirigente dell’area tecnica, in esecuzione della deliberazione di consiglio n. 16/2017 e sentito l’assessore comunale al patrimonio Emanuela Guglielmi, ha reso noto che è intenzione dell’Ente procedere all’alienazione di porzioni di terreni e di relitti stradali. Le aree da alienare risultano dettagliatamente elencate nell’avviso.

«Le condizioni alle quali occorrerà adeguarsi – ha dichiarato l’assessore Guglielmi – per ottenere l’acquisizione delle porzioni e dei relitti da alienare sono diverse. La compravendita o la permuta dovrà avvenire mediante atto pubblico, a titolo oneroso, e secondo le modalità di cui al regolamento per l’alienazione del Comune di Isernia. Il prezzo base di ogni singolo immobile – ha aggiunto l’assessore – è quello riportato nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni allegato al bilancio di previsione 2017. Inoltre, – ha concluso Guglielmi – il richiedente dovrà sostenere anche i costi per la stipula dell’atto, così come per legge, e il costo di eventuali frazionamenti catastali dei terreni oggetto di acquisto».

Entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio online, gli interessati potranno far pervenire le proprie manifestazioni d’interesse. Decorso tale termine, il Comune si riserva di intrattenere procedura negoziata. Eventuale documentazione può essere visionata presso l’area tecnica (piazzale Michelangelo).