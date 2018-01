Il Comune di Gambatesa, insieme ad altre municipalità d’Europa, ha preso parte, con una propria delegazione (Sindaco e vicesindaco), al workshop organizzato a Lisbona nell’ambito del progetto COMPACT, finanziato dall’UE con risorse a valore sul programma HORIZON 2020.

Il progetto è finalizzato allo sviluppo di servizi e strumenti per migliorare il livello di sicurezza dei sistemi informatici in uso alle Pubbliche Amministrazioni, anche in vista dell’imminente entrata in vigore del regolamento EU 2016/679 (GDPR) che detta norme più stringenti, anche sotto il profilo sanzionatorio, in materia di privacy e tutela dei dati personali.

“Bellissima esperienza che ha messo a confronto realtà diverse e che ci ha consentito di dare il contributo della nostra esperienza di amministratori”, così il Sindaco di Gambatesa, Carmelina Genovese che rimarca anche l’importanza del confronto con gli amministratori delle altre municipalità coinvolte (per l’Italia, oltre a Gambatesa, hanno partecipato Bologna ed Afragola).

Si torna a casa con un bagaglio di conoscenze e di esperienza senz’altro più ricco. La partecipazione al programma non ha previsto e non prevede alcun costo per le casse comunali.