Dall’assessore alle politiche sociali del Comune di Venafro, Angelamaria Tommasone, riceviamo il comunicato che segue: “Verrà pubblicato il 29 giugno l’avviso pubblico “Fondo Nazionale non autosufficienza 2017 – Servizi ed azioni per persone con disabilità severa e con grave non autosufficienza assistita a domicilio”.

Il programma avrà una durata di mesi 12 ed è finalizzato ad assicurare a persone (adulti e minori) in condizioni di disabilità gravissima, un sistema assistenziale domiciliare, a minori con grave disabilità, percorsi di studio e formativi finalizzati all’acquisizione di maggiori livelli di autonomia e a soggetti in condizione di disabilità grave. I destinatari sono persone adulti e minori residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Venafro, in condizioni di dipendenza vitale che necessitano di assistenza continuativa a domicilio 7 giorni su 7 nelle 24 ore.

Il beneficiario dovrà esprimere una sola preferenza riguardo all’intervento che ritiene maggiormente confacente alle proprie esigenze e può scegliere tra: Servizio di assistenza domiciliare (SAD) attraverso la cooperativa aggiudicataria del servizio; Contributo economico per il caregiver nell’importo di € 400,00 mensili; Ricoveri di sollievo in strutture regionali socio-sanitarie o assistenziali attrezzate a garantire le cure necessarie; Azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato (trasporto, acquisto di ausili o presidi non previsti dal nomenclature sanitarie.

Le istanze devono essere redatte utilizzando gli appositi modelli con la certificazione richiesta. I modelli sono disponibili presso gli uffici dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale di Venafro, nonché scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Venafro capofila dell’ATS. Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 30 luglio prossimo, alle ore 12,00”.

