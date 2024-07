di Redazione

Per necessari lavori di manutenzione, l’area di raccolta rifiuti, in località Tenaccio, del Comune di Venafro, resterà chiusa dal giorno 9 luglio e fino al 16 luglio compreso. Lo rende noto l’ufficio tecnico comunale con un avviso che invita i cittadini in caso di necessità, a rivolgersi all’ecosportello sito in Piazza Vittorio Veneto.