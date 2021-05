Di seguito la foto di presentazione arrivo settima tappa 104esima edizione Giro d’Italia.

Questo il piano viabilità. Percorso del giro in città è di quasi 6 chilometri. dal lungomare nord Cristoforo Colombo, Via Mario Milano, Corso Umberto, viale Trieste, via Molise con arrivo in Via Martiri della Resistenza all’altezza del Terminal Bus.