di Giampiero Giunti

Carmine Iannacone, giovane militare di Venafro e primo dei non eletti, alla carica di consigliere comunale in surroga del dimissionario Pasquale Montanaro.

Il consiglio comunale, nella seduta odierna, dopo aver constatato di essere in possesso dei requisiti per l’eleggibilità a consigliere comunale, che non sussistono cause di ineleggibilità né di incompatibilità e preso atto del parere favorevole alla regolarità tecnica ha deliberato di surrogare nella carica di consigliere comunale il Sig. Carmine Iannacone.

A Carmine Iannacone vanno le felicitazioni di tutta la nostra redazione.