di Redazione

Da Primo Piano Molise si apprende la notizia di problemi di trasparenza negli atti emessi da responsabili di settore del Comune di Pozzilli. Dalla relazione del controllo interno di regolarità amministrativa da parte del Segretario Comunale, emerge qualche criticità. Tali controlli sono obbligatori in base a quanto prevede la legge che stabilisce che ogni Comune deve dotarsi di adeguati controlli successivi di regolarità amministrativa. L’Amministrazione Comunale, quindi, rispondendo a tale obbligo, si è dotata di un regolamento disciplinare per le procedure da seguire per effettuare detti controlli. Diventa, quindi, una necessità oltre che una volontà, evidenziare eventuali fragilità nelle procedure adottate dagli Uffici e nell’attuare le azioni correttive affinché tutto risulti pienamente conforme all’ordinamento vigente. Il Segretario Comunale relaziona che sono state adoperate apposite check list con elencazione degli elementi essenziali da esaminare con relativa programmazione dei controlli, e il successivo reperimento della documentazione da parte degli uffici comunali. Da quanto si evince dal controllo successivo di regolarità amministrativa redatto dal Segretario Comunale, appare, dal punto di vista della legittimità degli oneri procedurali della completezza dell’istruttoria, qualche criticità, seppure gli atti controllati risultano per lo più corretti. Seguendo, quindi la procedura, il dirigente scrive “nel dettaglio è necessario porre l’attenzione sul rispetto (o meno) del principio di rotazione, assurto a principio generale negli affidamenti, anche a seguito di un articolo specifico nel nuovo codice. Lo stesso può essere superato previa motivazione stringente – non basata quindi su clausole di stile o generiche – che facciano emergere l’opportunità della SA a proseguire nell’affidamento con il vecchio contraente.” Criticità si rilevano nel rispetto degli obblighi di trasparenza: “le determine – scrive ancora il dirigente – non sono pubblicate o vengono pubblicate nella sezione scorretta.” Il Segretario, quindi, chiede agli Uffici di rispettare le circolari a essi inviate per evidenziare e risolvere i problemi, “attraverso l’adozione di semplici espedienti”, considerandoli pressoché sanabili. “Maggiori approfondimenti sulle irregolarità riscontrate su ogni singola determinazione – conclude il Segretario nella relazione inviata al Sindaco, ai funzionari dei vari servizi, al Revisore Unico dei Conti e al nucleo di valutazione – disponibili presso l’Ufficio di Segreteria.”