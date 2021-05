RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

I comitati provinciali di Azione e Italia Viva, coordinati rispettivamente da Francesca Scarabeo e Giulia Di Silvestro e Francesco Lombardi, annunciano l’avvio di una serie di incontri per discutere intorno ai punti salienti di un comune programma elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative della città di Isernia.

Le due forze politiche, infatti, nei prossimi giorni apriranno un tavolo di lavoro che avrà per oggetto il futuro di Isernia: il serrato programma degli incontri prevede il confronto non solo sui temi relativi alla visione strategica della città, quali l’economia, il lavoro e la qualità della vita, ma anche sulla gestione ordinaria, come le opere pubbliche, i servizi, la riscossione dei tributi e la pianificazione territoriale. Il primo incontro verterà sul tema della gestione dei rifiuti.

In tal modo Azione e Italia Viva danno seguito all’incontro della scorsa settimana, in cui era emersa la volontà di lavorare congiuntamente alla definizione di una nuova alleanza politica ispirata a principi di riformismo e innovazione, che sia volàno per il rilancio non solo della città di Isernia, ma dell’intera Regione.

Azione e Italia Viva invitano ad unirsi al tavolo di lavoro tutte le forze politiche interessate a confrontarsi sui temi in discussione e a collaborare fattivamente alla stesura del programma.