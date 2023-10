La comunicazione in apertura dei lavori del Consiglio

ISERNIA. Marco Amendola passa al gruppo del Partito Democratico, che ha accettato la sua adesione. Lo ha comunicato il presidente del Consiglio comunale di Isernia Nicola Paolino in apertura dei lavori della seduta di oggi.

Per Amendola è, di fatto, un ‘ritorno a casa’ dopo una parentesi di qualche anno. Alle scorse comunali infatti si candidò e venne eletto con la lista Iris. Poi a novembre dello scorso anno l’annuncio del passaggio al Gruppo Misto, legato in particolare alle questioni relative alla sanità. Oggi il passaggio in maggioranza.

“È una questione di tipo politico – disse in Aula – vista anche la mia passata ma mai cessata collocazione all’interno di quelli che sono gli ideali dell’area di centrosinistra”.

“Grazie al sindaco, alla Giunta, ai consiglieri di maggioranza – ha detto questa sera – Per me il Pd è il luogo naturale, quello in cui sono cresciuto”.