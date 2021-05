RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Ci siamo, domattina, alle ore 10:30 , aprirà il Parco Urbano della Stazione, un’opera pubblica importante per Isernia e che, dopo anni di lavori, viene finalmente messa a disposizione della collettività.

Un luogo attrezzato e accogliente, un polmone verde al centro della città: per lo svago, per le passeggiate, per l’intrattenimento, per lo sport. È un’area moderna e piacevole, che porterà un miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Il Parco Urbano aprirà i battenti con un sobrio ‘taglio del nastro’ che dovrà svolgersi nel rispetto delle regole anti covid, evitando assembramenti e indossando le mascherine.