di Domenico Pio Abiuso

Riceviamo e pubblichiamo, l’annuncio a firma della Casa Comunale di Gambatesa, finalizzato a verificare la disponibilità ad affittare la seconda casa a turisti, prevalentemente americani.

L’Amministrazione Comunale di Gambatesa, ha accolto già da alcuni anni l’iniziativa di “Ospitalità Diffusa” promossa dalla società statunitense Italy Mondo LLC, aderendo alla rete turistica di tale ente come “Comune ospitante”.

L’obiettivo della società è quello di richiamare i discendenti degli italiani all’estero, soprattutto dagli Stati Uniti, ed invitarli a soggiornare per un breve periodo nei piccoli paesi del Molise, facendogli scoprire i pregi e le bellezze della nostra Regione.

A tal fine, è stata indetta un’indagine volta all’individuazione di immobili privati (case o appartamenti in paese, ville o casali in campagna) presenti sul territorio comunale, che si presentino in buone condizioni, con arredi e servizi essenziali (cucina, bagni, riscaldamenti ecc.) adatti ad ospitare singoli o famiglie provenienti dagli Stati Uniti.

I cittadini in possesso di tali immobili e potenzialmente interessati, potranno presentare la propria richiesta di adesione ai riferimenti indicati alla fine del presente avviso.

Inoltre, verrà offerta una consulenza gratuita da parte del personale di Italy Mondo sull’adeguatezza delle unità abitative rispetto ai requisiti richiesti attraverso un sopralluogo.

Si evidenzia che il presente avviso ha carattere meramente esplorativo e volto allo sviluppo dell’indagine, ma non costituisce in nessun caso impegno a carico del Comune o della Italy Mondo.

Se interessati contattare Luca D’Alessandro al numero +39 338/5982237, oppure inviare una email all’indirizzo [email protected]