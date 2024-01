di Redazione

Il Sindaco Giovanni Tedeschi e la sua Amministrazione comunicano l’inizio dei lavori per la Riqualificazione urbana di gran parte del territorio di Fornelli. “Si tratta di interventi strutturali importanti che andranno ad impattare notevolmente sul territorio, sia da un punto di vista estetico che funzionale – queste le parole del Sindaco Tedeschi che ha voluto precisare l’importanza di tali lavori. ” Lavori che interessano non solo la parte centrale del paese ma anche le aree circostanti e le borgate, fondamentali per riqualificare il territorio e dare nuova luce a posti del nostro comune ad oggi sottovalutati.”

I lavori iniziati da qualche settimana hanno lo scopo, infatti, di creare un nuovo assetto urbanistico in grado di offrire alla popolazione luoghi di interazione sociale all’aperto nell’ottica del miglioramento della fruibilità e dell’aggregazione. Sranno realizzate piazze completamente ristrutturate, con verde, alberi e panchine, oltre a lavori di riqualificazione urbana, arredo urbano ed importanti interventi per il sociale. Le aree interessate sono: Via San Rocco – Piazza Calvario – Piazza Assunta – Via Occidentale – Via Muraverde – Santa Maria Casali, oltre ad altre inserite nell’elenco delle zone da riqualificare.

Un lavoro trasversale che comporta un notevole sforzo di mezzi ed energie, per il quale il Sindaco Tedeschi e l’amministrazione hanno duramente lavorato in questi anni.

“Abbiamo ottenuto questi fondi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dice ancora il Sindaco – l’idea progetto che abbiamo candidato è stata premiata e finalmente si è concretizzato il finanziamento. Il piano che abbiamo presentato, sul quale abbiamo lavorato in maniera alacre, ha ottenuto un finanziamento di circa 1 milione e mezzo di euro.

Fornelli è un paese che in tutti questi anni ha investito tantissimo nel miglioramento dei servizi: dai trasporti alla riqualificazione paesaggistica, dalla ristrutturazione di immobili abbonanti alla realizzazione di musei e luoghi di interesse culturale e turistico.

Fondamentale per il gruppo di maggioranza è incidere sempre di più in quest’ottica di continuo miglioramento, con l’obiettivo sempre più ambizioso, di lasciare alle nuove generazioni un paese ricco in servizi ed infrastrutture. Siamo orgogliosi del nostro operato, siamo la prova vivente che con l’impegno e con la volontà, si possono ottenere grandi risultati. Abbiamo rispettato anche questa promessa fatta al popolo qualche anno fa. Noi andiamo avanti con la convinzione che tanto è stato già fatto, ma che molto altro si potrà ancora fare!”