𝗙𝗹𝗮𝘀𝗵 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼

È di pochi minuti fa la notizia che il 𝑫𝒊𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒍𝒆 𝑷𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒄𝒉𝒆 𝒅𝒊 𝑪𝒐𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒊𝒍 𝑺𝒖𝒅 ha approvato la richiesta del Comune di finanziare l’assunzione di 1 Ingegnere e 1 Architetto.

In realtà, la nostra istanza era anche per altre due figure: esperto contabile e avvocato.

Al momento l’assunzione è prevista fino alla fine del Pnrr, ma ci sono ottime possibilità che diventino definitive.

Appena il decreto verrà reso ufficiale, ve ne daremo conto. Per ora esprimiamo grandissima soddisfazione.

Avanti!

