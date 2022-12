RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Il controllo degli atti pubblicati sul sito del Comune di Conca Casale non risulta agevole, difatti, alcuni atti, pur essendo pubblicati sull’Albo Pretorio dallo stesso ente vengono prontamente cancellati dopo il periodo minimo di pubblicazione.

Come nel caso del bando di gara pubblicato in data 20/10/2022 dal titolo “PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO”, si evince, da un’articolata ricerca nella sezione ‘trasparenza’ del sito istituzionale dell’ente (occorre sapere cosa si sta cercando, perché da ricerche più generiche non emerge alcunché), che ad oggi non vi è più alcuna traccia a meno dei pareri di regolarità tecnica, contabile e dell’avviso di pubblicità per 15 giorni consecutivi sull’Albo Pretorio.