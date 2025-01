di Redazione

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza bando di gara, di importo inferiore alla soglia comunitaria, pari a €25.000,00, con il criterio del prezzo più basso per l’affidamento del potenziamento dell’ufficio finanziario del Comune di Cerro al Volturno, mediante ricorso a forme di lavoro flessibile. Istanza da presentare con le modalità che troverete al link sottostante ENTRO E NON OLTRE LE 23.59 DEL 25 GENNAIO 2025. Troverete il file pdf per l’istanza, presente sull’Albo Pretorio Online del Comune.

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME002.sto?DB_NAME=n200303&w3cbt=S