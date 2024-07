di Redazione

“Con l’attribuzione delle deleghe, non solo agli Assessori, ma anche ai Consiglieri di maggioranza, l’Amministrazione, che ho l’onore e l’onere di guidare, può partire spedita per realizzare il programma di governo, meglio definitosi nelle ultime settimane, che tanto apprezzamento e sostegno ha ricevuto. Le deleghe, che si aggiungono a quelle già assegnate il 12 luglio, sono, in sintesi, quelle di seguito riportate:

all’Ass. Giose Trivisonno le Attività produttive, Eventi, Tradizioni, Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, Marketing territoriale e Turismo;

all’Ass. Bibiana Chierchia le Politiche sociali, l’Immigrazione e le Politiche di integrazione, il contrasto alle povertà, il Terzo Settore, la Legalità, le Politiche Comunitarie per lo sviluppo locale, la CTE;

all’Ass. Simone Cretella, il Verde pubblico, l’Ambiente, il Decoro e l’Arredo Urbano, la Gestione dei rifiuti, l’Efficienza energetica, il Ciclo dei rifiuti e l’Ecologia, il Randagismo e la promozione del benessere animale;

all’Ass. Mimmo Maio, l’Istruzione, la Ricerca e l’Innovazione, il Trasporto pubblico, le Politiche per le periferie urbane, le Società partecipate, il Patrimonio.

Quanto ai Consiglieri comunali, sono stati attribuiti i seguenti incarichi:

ad Annamaria Trivisonno le Pari opportunità, le Politiche di genere ed il contrasto ad ogni forma di discriminazione;

a Raffaele Bucci, il PUMS, la viabilità e la Polizia municipale;

a Maria-Concetta Fimiani, il Personale;

a Luca Praitano, lo Sport e l’Impiantistica sportiva;

a Giuseppina Panichella, il Bilancio, le Finanze ed i Tributi;

a Giovanna Viola, le Politiche giovanili;

a Liberio Lopriore, la Frazione Santo Stefano.”