Servizi ed azioni per persone con disabilità severa e con grave non autosufficienza assistite a domicilio. Sono aperte le domande di ammissione ai servizi ed alle azioni, per persone con disabilità severa e con grave non autosufficienza assistite a domicilio, previste dal Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2017.

Nell’avviso allegato sono indicati nel dettaglio i requisiti per l’ammissione e le modalità di presentazione delle domande il cui termine di scadenza è fissato alle ore 12,00 del 30 Luglio 2018.

Per informazioni contattare:

Segreteria dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso via Cavour n. 5, secondo piano.

Telefoni 0874/405553-576-718.

Orari di ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30; martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

Allegati

Avviso pubblico.pdf

modello di domanda lett. A).pdf

modello di domanda lett. B).pdf

Scale di valutazione.pdf

Tutorial_scale_patologie_FNA_2017.pdf

tabella di valutazione a parità di punteggio SvaMa.pdf