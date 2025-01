di Redazione

Stefano Lombardi, capogruppo di Confederazione Civica (compagine riferita a Pino Ruta), si dimette da Presidente della Commissione Urbanistica dopo uno scontro in aula con il consigliere del PD Lello Bucci che ha accusato Lombardi stesso di voler rinviare strumentalmente un argomento di stretta attualità urbanistica. A tal proposito giungono alla nostra redazione le motivazioni che hanno portato il consigliere a lasciare l’incarico. “Ho inteso rassegnare le mie dimissioni dalla Presidenza della Commissione urbanistica per restituire un clima di serenità ai consiglieri nell’ottica di una fattiva ed efficace condivisione delle problematiche urbanistiche del capoluogo regionale. In tale prospettiva ho, altresì, inteso rimettere alla maggioranza la mia Presidenza per offrire spunti di riflessione e di convergenza in un percorso politico che vede il Cantiere Civico al fianco della coalizione progressista. La “rivoluzione” urbanistica della città di Campobasso, di cui il Cantiere Civico è il principale sostenitore, deve passare attraverso il dialogo politico e la contrapposizione delle diverse posizioni ma mai attraverso ingiuste strumentalizzazioni che indeboliscono, al contrario, il percorso politico fino ad oggi condiviso. Non intendo commentare alcuna affermazione e/o illazione proveniente da consiglieri con cui condivido un programma politico unitario in una maggioranza, seppur composita, al tempo stesso salda, unita e coesa nelle decisioni che quotidianamente interessano la città di Campobasso. Nel perimetro di questa maggioranza rivendico, tuttavia, la mia libertà e la mia indipendenza nelle attività volte unicamente a conseguire l’interesse pubblico e della città di Campobasso”. Ora la palla passa alla “maggioranza” che dovrà decidere in una apposita riunione chi sarà il nuovo presidente della commissione urbanistica.

fonte: https://www.controvento.online/comune-campobasso-stefano-lombardi-si-dimette-ecco-le-motivazioni/