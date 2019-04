Sono scaduti oggi, sabato 27 aprile, alle ore 12 i termini per la consegna delle liste nei 59 comuni molisani (per un totale di 182.942 molisani chiamati al voto) che domenica 26 maggio dovranno rinnovare i primi cittadini ed i rispettivi Consigli comunali. Sono 37 i centri della provincia di Campobasso e 22 quelli della provincia di Isernia interessati.

Solo Campobasso e Termoli hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti, pertanto in caso di ballottaggio si tornerà alle urne il 9 giugno. I votanti saranno 153.522 nella provincia di Campobasso, mentre 29.420 in quella di Isernia. Il Comune più grande è Campobasso (44.000 elettori), quello più piccolo Castelverrino (Isernia) con 188 aventi diritto. Il totale delle sezioni è 219, rispettivamente: 174 in provincia di Campobasso, 45 in quella di Isernia.

Quattro i candidati sindaco in corsa nella città adriatica

MOVIMENTO 5STELLE – CANDIDATO SINDACO NICK DI MICHELE – 1 LISTA

1. Bovio Antonio

2. Cambrè Simona

3. Capecce Andrea Piero

4. Caruso Basso Silverio

5. Casolino Domenico Antonio

6. Celeste Francesco Giuseppe

7. Colangelo Andrea

8. Crema Claudio

9. De Filippis Maria

10. Decaro Daniela

11. Esposito Silvana

12. Grasso Alessandro

13. Marolla Basso

14. Marolla Michela

15. Nuonno Luigina

16. Orlando Gianfranco

17. Patuto Marilena

18. Roberti Silvia

19. Sciarretta Alvio

20. Stamerra Ippazio

21. Trabbia Sonia Nadia

22.Trizio Angelo

23. Zara Ezio

24. Zizzari Vittoria

TERMOLI BENE COMUNE – RETE DELLA SINISTRA CANDIDATO SINDACO MARCELLA STUMPO – 1 LISTA

1. Polimene Giuseppe detto Pino

2. Di Lucia Francesco

3. Fantauzzi Stefania

4. Manocchio Antonio detto Antonello

5. Pelilli Nicola detto Hiko

6. De Silvio Daniela

7. Palumbo Rosalba Teresa

8. Longari Lucia Lidia

9. Casolino Giovanni

10. Di Pardo Adele

11. Benevento Pasquale

12. Trivelli William

13. Melom Antonio detto Black

14. Di Santo Leda

15. Piscitelli Gelsomina

16. Tagarelli Sabrina

17. Amoruso Elisa

18. Martinelli Ciro

19. Campanelli Gabriella Virginia

20. Lopez Patricia in Florio

21. Fierro Massimiliano

22. Cannarsa Guido

23. Cerasoli Anna

24. Cannarsa Basso

FORZA ITALIA – CANDIDATO SINDACO FRANCESCO ROBERTI CENTRODESTRA

1. Antonetti Valentina

2. Calandrella Vittorio

3. Cecchi Paola

4. Cicchetti Liliana Lucia

5. Cimini Daniela

6. D’ambrosio Anna Giuseppina

7. D’astuto Marzia

8. De Guglielmo Fernanda

9. De Santis Giulio Cesare

10. Di Pinto Rossella

11. Di Tommaso Massimiliano

12. Fedele Francesco

13. Mastrangelo Vittorino

14. Miele Enrico

15. Morelli Donatella

16. Mottola Giuseppe

17. Paranzino Alessandro

18. Parente Patrizia

19. Poso Adriano

20. Rinaldi Francesco Graziano

21. Russo Vincenzo

DIRITTI E LIBERTA’ MOLISE – CANDIDATO SINDACO FRANCESCO ROBERTI CENTRODESTRA

1. Amoruso Giuseppina

2. Barile Michele

3. Berardi Alessia

4. Bilotta Annamaria

5. Centorame Nicola

6. Colonna Giovanni

7. D’egidio Chiara

8. Di Pardo Antonietta

9. Evangelista Mario

10. Fiore Emiddio

11. Flocco Massimo

12. Franciosa Antonio

13. Giovannelli Erica

14. Lanzone Valeria

15. Luberto Laura

16. Malorni Nicola

17. Pano Patrizia

18. Rizzo Giuseppe

19. Sabella Vincenzo

20. Scardera Marianna

21. Scutti Elio

22. Stoico Ciro

23. Tersigni Luigia

SIAMO TERMOLI NEL FUTURO – CANDIDATO SINDACO FRANCESCO ROBERTI CENTRODESTRA

1. Balice Nicola Antonio

2. Barbiero Sabrina

3. Cannella Giovanni

4. Centorame Giada

5. Desiderio Lorenza

6. Di Cristofaro Filippo

7. Fusco Giuseppina

8. Izzo Maria

9. Magnocavallo Fortunato

10. Mastrantonio Monica

11. Monti Anacleto

12. Morelli Monica

13. Onza Amelia

14. Perrotta Paolo

15. Petrella Gennaro

16. Pierantonio Emilio

17. Plescia Armando Giuseppe

18. Polzella Antonietta

19. Russi Renato

20. Schionato Dino Roberto

21. Spadaccini Antonella

22. Spezzano Giuseppe Antonio

23. Valente Ilenia

24. Valeriani Lorenzo Christian

LEGA – CANDIDATO SINDACO FRANCESCO ROBERTI CENTRODESTRA

1. Marone Michele

2. Antonecchia Angela

3. Ciarniello Annibale

4. Colaci Rita Luisa

5. Dall’ava Diego

6. De Simone Andrea

7. Dimauro Rosanna

8. Fraraccio Bruno

9. Giglio Michele

10. Iannacci Oreste

11. Mascitto Barbara

12. Monaco Antonella

13. Nuozzi Pino Luca

14. Pracella Andrea

15. Ricciuti Antonietta

16. Romagnuolo Anna

17. Sale Elisa

18. Selvaggio Antonio

19. Strada Giuseppe

20. Snaria Maria Morena

21. Tedesco Nicola

22. Tonmi Hassen

23. Travaglini Isabella

24. Tripoli Francesca

POPOLARI PER L’ITALIA – CANDIDATO SINDACO FRANCESCO ROBERTI CENTRODESTRA

1. Antignani Giulia Michela

2. Arnaldino Francesco Paolo

3. Aufiero Vincenzo

4. Ciarabellini Gianluca

5. Cicchillitti Giovanni

6. Di Cesare Samantha

7. Fabrizio Gennaro detto Timoteo

8. Ferrazzano Vincenzo

9. Gentilucci Patrizia

10. Marinucci Loredana Mancie Maria

11. Marrano Massimiliano

12. Miglietti Vincenzo

13. Mininno Mariangela Anna

14. Paduano Gabriella

15. Palazzo Vincenzo

16. Panico Francesco

17. Pinti Costanzo

18. Pracella Anna Maria

19. Sale Giuseppe

20. Sparvieri Valentina

21. Staniscia Debora

22. Vaino Mariella

23. Verini Bruno

24. Viglione Letizia Maria

FRATELLI D’ITALIA – CANDIDATO SINDACO FRANCESCO ROBERTI CENTRODESTRA

1.Baldassarre Giovanni

2.Capetola Angelo

3. Casolino Quirino

4. Ciciola Silvana

5. De Camillis Domenico

6. Di Brino Basso Detto Antonio

7. Di Rocco Pietronilla Detta Piera

8. Eremita Pietro

9. Falcone Angela

10. Fini Matteo

11. Forni Fernando

12. Ierbs Elio

13. Leopardi Loredana

14. Manes Sabrina

15. Marinucci Angiola

16. Meo Antonella

17. Miccoli Antonio

18. Montano Alberto

19. Paduano Luciano Fioravante

20. Polzella Elena

21. Preda Ana Maria

22. Puia Fabiana

23. Romanazzi Ruggiero

24. Vassalli Vittoria

ITALIA IN COMUNE – CANDIDATO SINDACO ANGELO SBROCCA CENTROSINISTRA

1. De Luca Giorgio

2. Traino Nino

3. Zarrilli Antonietta

4. Colombo Luana

5. Marotta Vito

6. Padulo Nobile Giovannina

7. D’achille Luca

8. Oriente Mariantonietta

9. Di Pilla Arturo Gerardo

10. De Letteris Giovanni

11. De Simone Stefano

12. Giancristofaro Michela

13. Melito Michela

14. Di Lisa Pasquale

15. Acciaro Silvana

16. Balmita Ivan

17. Plescia Giacinto Antonio

18. Caringella Assunta

PARTITO DEMOCRATICO – CANDIDATO SINDACO ANGELO SBROCCA CENTROSINISTRA

1. Scurti Oscar Daniele

2. Vigilante Manuela

3. Gallo Giuseppe

4. Ventresca Michele

5. Fiardi Francesco

6. Fiardi Monica

7. Fortunato Desiree

8. Buri Federica

9. D’anversa Rossella

10. Giattini Gileno Silvana

11. Cinelli Maria

12. Sciandra Antonio

13. Mascilongo Marco

14. Ciarrocchi Gabriella

15. Saldarelli Maria

16. Limongi Filomena

17. Pennetta Marcello

18. Mauro Teresa

19. Bagnoli Emilia

20. Sodano Giuseppe

21. Giovannelli Domenico

22. D’Errico Matteo

23. Cupello Castagn Patrik

24. De Santis Cristina

UNIONE PER TERMOLI – CANDIDATO SINDACO ANGELO SBROCCA CENTROSINISTRA

1. Chimisso Maria Detta Maricetta

2. Santilli Maurizio

3. Glave Ginetta

4. Orlando Silvio Mario

5. Bartollino Nicoletta Emola

6. Mucciaccio Marco

7. Brunelli Lilia

8. Marino Giuseppe Detto Pino

9. Esposito Maria Alessandra

10. D’Errico Michele Fabrizio

11. Sabbatinelli Milena

12. Salerno Luca Roberto

13. Di Lorenzo Gabriele

14. Lombardi Anna Lucia

15. Palmieri Matteo

16. Di Giandomenico Nello

17. Bianco Rosanna

18. Mangiarape Pasquale

19. Ranaudo Roberto

20. Esposito Nicola

21. Di Florio Gabriella

VOTA PER TE – CANDIDATO SINDACO ANGELO SBROCCA CENTROSINISTRA

1. Di Tella Giovanni

2. Di Nucci Maria Luisa

3. Cicchetti Maurizio

4. Vitone Antonella

5. Guidi Giuliano

6. Critani Nicola

7. Sfischio Ermanno

8. Colavita Francesca

9. Colecchia Antonio

10. Di Francia Salvatore

11. Passarelli Alessandro

12. Del Vasto Maria

13. Viola Giovanna

14. Rucci Daniela

15. De Lena Giuseppe

16. Cristino Francesco Pio

17. Astore Maria Teresa

18. Lanni Maria Teresa

19. Casolino Andrea

20. Ciotoli Francesca

21. Carafa Michele

22. Cannarsa Eduardo

23. Greco Rino

24. Casolino Giovanni