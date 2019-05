Francesco Roberti (centro-destra), quando manca ormai poco alla fine dello scrutinio, è in vantaggio sugli altri sfidanti alla carica di Sindaco, Angelo Sbrocca (centro-sinistra) e Nick Di Michele (M5S). Fuori da giochi Marcella Stumpo (lista Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra).

Nel pomeriggio c’erano tutte le premesse per un ballottaggio inevitabile, ma con il passare delle ore, il vantaggio di Roberti, subito in testa, cresceva voto dopo voto facendo presagire una probabile vittoria al primo turno. A spoglio ancora in corso si fa sempre più concreta l’ipotesi ballottaggio, a meno di clamorose sorprese dell’ultimo minuto. Al momento sembra difficile per il centro-destra vincere con il 50% più uno dei votanti per cui tutto sara rimandato al 9 giugno.

Sbrocca a staccato Di Michele dopo un lungo testa a testa attestandosi al 23.5 %. Rispetto a Campobasso, la partita di Termoli appare più facile sulla carta per il centro-destra, ma in politica tutto può succedere.