“Esprimo vive congratulazioni ai sindaci neoeletti nei Comuni molisani e ai nuovi Consiglieri comunali. Nel farvi i miei più sinceri complimenti per l’elezione alla massima carica cittadina, vi auguro un proficuo lavoro nell’interesse della collettività che siete chiamati ad amministrare, in un ruolo estremamente importante e delicato e, oggi più di sempre, pieno di difficoltà.

Sono certo che la loro azione a sostegno del territorio e dei cittadini sarà preziosa. Ogni giorno le amministrazioni comunali garantiscono servizi e prestazioni essenziali per le persone, le famiglie e le imprese, con competenza e passione civile. Con l’auspicio di una proficua collaborazione, per il prossimo futuro, sono convinto che riusciremo a fare un buon lavoro, aldilà delle appartenenze politiche, per il bene del Molise. Ai neoeletti, rivolgo fervidi auguri di buon lavoro”.