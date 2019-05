E’ stata presentata ufficialmente questa mattina, sabato 18 maggio, presso il piazzale del Castello Monforte, la lista dei candidati di Fratelli d’Italia alle comunali di Campobasso del prossimo 26 maggio. Erano presenti, oltre ai candidati, il capogruppo di FdI in Regione Molise Quintino Pallante, i Consiglieri regionali Michele Iorio e Massimiliano Scarabeo, il coordinatore regionale Filoteo Di Sandro, il coordinatore provinciale Costanzo Della Porta e la candidata sindaco del centro-destra Maria Domenica D’Alessandro. Presente anche l’ex presidente della Provincia Rosario De Matteis.

A presentare la squadra di FdI è stato Quintino Pallante. Un gruppo di 30 persone forte, coeso, preparato che saprà fare il bene del capoluogo di regione e rimediare ai disastri compiuti del centro-sinistra. Il partito della Meloni all’interno della coalizione di centro-destra gioco un ruolo importante che può essere determinante per battere la sinistra. Anche in Consiglio regionale FdI ha un peso non indifferente nel sostenere il governo regionale. Tutti pronti per questa sfida di domenica 26 maggio per cambiare le sorti della città di Campobasso e per far vincere il centro-destra.

LISTA FRATELLI D’ITALIA – Annuario Mario, Augelli Antonella, Boccardo Antonio, Buongusto Michele, Ciaramella Luigi, D’Angelo Luana, D’Elia Giuseppe, De Marco Aldo, Di Carlo Elisa, Fratangelo Nicola, Felice Daniele, Graziano Giovani, Lancia Marisa, La Selva Maria Grazia, Leccese Piero, Madonna Elio, Maroncelli Annalisa, Mastrangelo Antonella, Masucci Donato, Pace Giovanni Luca, Peticcia Juri, Ricamato Maria, Rinaldi Cristina, Rocco Franco, Rosa Massimiliano, Sarai Federico, Scapilati Silvia, Terzano Pasquale, Vitale Mariacristina, Zita Francesca, Celardo Michele.