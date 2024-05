“L’idea è stata quella di mettere insieme l’esperienza amministrativa con nuove energie, ragazzi disponibili a fare politica e a confrontarsi con i problemi della città di Campobasso”. Lo ha dichiarato il Coordinatore regionale per il Molise di ‘Noi Moderati’, il Consigliere regionale Fabio Cofelice in occasione di un incontro con il candidato sindaco del Centrodestra l’avvocato Aldo De Benedittis durante il quale, alla presenza di tutti i candidati della lista in corsa al Comune di Campobasso ‘Noi Moderati’ ha illustrato e consegnato la propria proposta di programma. “Il mio ringraziamento – così il Consigliere regionale Fabio Cofelice – va innanzitutto ai candidati e alla loro voglia di fare bene. Sarà ora essenziale – ha poi evidenziato – evitare il voto disgiunto. L’invito ai candidati – ha detto – è quello di fare votare assieme al proprio nome il sindaco Aldo De Benedittis. Perchè il voto disgiunto è una iattura che ha l’unico effetto di determinare l’ingovernabilità di un ente e un’amministrazione”. Una proposta di programma quella di ‘Noi Moderati’ composta da dieci punti. Tra i principali : affrontare le criticità e i problemi del cimitero cittadino, “abbiamo la situazione paradossale – ha così evidenziato il Consigliere Cofelice – per la quale i defunti i cui congiunti non hanno un loculo a disposizione sono costretti a stazionare settimane intere in una sala adibita a obitorio. Una situazione intollerabile e che ha necessità di un intervento immediato”. All’interno della proposta anche la necessità di ridare dignità alla Festa patronale della città. “Intorno al Santo Patrono di San Giorgio non c’è solo la parte religiosa, bensì anche quella che riguarda la vitalità dell’economia cittadina. Il che significa la possibilità di sviluppare una serie di iniziative, importanti perchè volano di crescita per l’intero tessuto produttivo”. Al centro della proposta poi, il rilancio dell’artigianato, “riattivando una serie di iniziative, con la realizzazione di appuntamenti fissi durante diverse fasi dell’anno, ridando anche impulso e vita al polo fieristico di Selva Piana”. “Bisogna incentivare – ha detto ancora Cofelice – le nostre piccole aziende in tutti i modi. Uno di questi, quello di incidere sulla tassazione locale creando una fiscalità di vantaggio per le piccole imprese che decidono di investire sul territorio. Tra i temi da affrontare, tra gli altri, non certo da ultimo – ha detto ancora – quello dei problemi che ha il centro storico, un tema peraltro già evidenziato dal nostro candidato sindaco Aldo De Benedittis, immaginando che la futura Amministrazione guidata dal nostro sindaco Aldo De Benedittis lavori all’inserimento di un presidio stabile che si avvalga degli agenti della nostra Polizia Muncipale per garantire sicurezza e legalità. Oggi gli ultimi episodi di cronaca sono purtroppo, la dimostrazione del degrado e dell’abbandono di questa parte della città, urge perciò una soluzione”. All’incontro è stato presente il coordinatore provinciale Luigi Zappone che ha collaborato unitamente, agli altri candidati, alla stesura del programma.

redazione