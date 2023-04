Quindici i centri chiamati alle urne il 14 e 15 maggio. I candidati

CAMPOBASSO. È scaduto a mezzogiorno di oggi il termine ultimo per la presentazione delle liste in corsa alle Amministrative del 14 e 15 maggio. E così tra volti noti e new entry parte ufficialmente la campagna elettorale che porterà alla scelta del sindaco e del consiglio comunale in 15 centri molisani, 10 in provincia di Campobasso e 5 nell’Isernino.

Ma ecco i nomi dei candidati alla carica di primo cittadino:

PROVINCIA DI CAMPOBASSO:

CAMPOCHIARO. Tre liste in campo. A sfidare il sindaco uscente Simona Valente ci sono Dorothy Albanese e Nicola Capparelli

LARINO: In provincia di Campobasso la sfida politica più attesa è quella che riguarda Larino. Una partita politica che vede in corsa il sindaco uscente Pino Puchetti (Siamo Larino) e Vito Di Maria (Il germoglio). Una contesa politica che è la stessa di 5 anni fa

GUGLIONESI: Due gli aspiranti sindaco di Guglionesi, Antonio Tomei (Guglionesi nel cuore) e Gianfranco Del Peschio (Radici per un futuro)

MACCHIA VALFORTORE. Due gli aspiranti alla carica di primo cittadino: si tratta del sindaco uscente Gianfranco Paolucci e dello sfidante Stefano Cifelli

MONTEFALCONE DEL SANNIO: Previsto solo il turno di ballottaggio tra Fabio Pasciullo e Gilda del Borrello

MONTORIO NEI FRENTANI. In corsa Michele Liguori e il sindaco uscente Nino Ponte. Le liste presentate sono in tutto sei. Quattro sono composte da non residenti.

ORATINO: Sono tre i candidati sindaco, Antonio Cosenza, Loredana Latessa e Orlando Iannotti, già sindaco in passato

RIPABOTTONI: La sfida è tra il sindaco uscente Orazio Civetta (Uniti per Ripabottoni) e Michele Frenza (Ripabottoni futura)

SALCITO. Corsa a due a Salcito. In campo la lista capitanata dal sindaco uscente Giovanni Galli e la squadra guidata da Pasqualino D’Alessandro

VINCHIATURO: Il sindaco uscente Luigi Valente (Libertà è partecipazione) sfida Giuseppe Minicucci (Armonia Vinchiaturese) e Giacomo D’Aquila (Sinergia)

PROVINCIA DI ISERNIA:

BELMONTE DEL SANNIO: Sono tre gli aspiranti alla carica di primo cittadino, Errico Borrelli, Adele Scoppa, Roberto Nardella

CASTELPIZZUTO: A Castelpizzuto, il comune meno popoloso di questa tornata amministrativa, con poco più di 100 abitanti Carla Caranci affronterà Marino Orsi

MONTAQUILA: Il sindaco uscente Marciano Ricci è in corsa per riconfermare la guida dell’amministrazione. Contro di lui la lista capitanata da Antonio Roccio

SESSANO DEL MOLISE: Due gli aspiranti alla carica di primo cittadino: il sindaco uscente Pino Venditti e Giuliano Di Lucia. Presentate anche 5 liste composte da non residenti

VENAFRO: Sfida quattro a Venafro per la conquista della guida dell’ente. Il sindaco uscente Alfredo Ricci (Insieme per Venafro) dovrà vedersela con Enzo Bianchi (Oggi Venafro), Anna Ferreri (Cambiamenti per Venafro) e Luigi Viscione (Vivere Venafro)