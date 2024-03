di Redazione

“Da settimane sulla stampa locale si susseguono comunicati a firma di chi ci accusa, ingiustamente, di non aver allargato il tavolo politico della coalizione progressista, di non aver coinvolto il circolo cittadino sulla scelta del candidato sindaco (che, a detta loro, sarebbe stato “calato dall’alto”) e di non aver parlato di programmi.” E’ questo l’incipit del comunicato del Pd di Termoli sulle prossime amministrative locali, che continua “fino ad oggi abbiamo deciso di non rispondere a queste accuse perché per noi la scelta migliore, fin dal primo momento, è stata quella di continuare a lavorare per costruire un progetto politico/amministrativo da offrire alla città di Termoli. Lo abbiamo fatto attraverso una serie di incontri e confronti (insieme a M5S , Costruire Democrazia, Vota per te, Italia Viva e Socialisti) e nel circolo, nei tavoli di coalizione e tra la gente, convinti che la strada migliore sia quella del dialogo costante con tutte le forze politiche e civiche , confrontandoci nel merito di temi e programmi. I tavoli con tutte le rappresentanze politiche del fronte progressista e con i movimenti civici (che oggi ci accusano di non essere stati coinvolti ma che in realtà hanno deciso di defilarsi e di non voler partecipare agli incontri nel corso dei quali avrebbero sicuramente potuto dare il loro contributo) sono iniziati nel mese di gennaio e, parallelamente, sono state convocate le assemblee cittadine aperte agli iscritti del circolo per confrontarci sul percorso intrapreso e condividere le relative scelte. Su questa strada abbiamo intenzione di proseguire anche nei prossimi giorni, con la massima apertura verso chiunque voglia aderire con serietà al nostro percorso o che voglia confrontarsi per dare un contributo concreto al bene futuro della nostra città, tenendo però ben presente che non si può più perdere tempo né energie con strategie dilatorie o con eventuali giochetti propri della “vecchia politica”.