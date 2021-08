Piero Castrataro. Nella notte pare che la scelta del Partito Democratico sia ricaduta sull’ex assessore alla cultura ai tempi del sindaco Ugo De Vivo. Il suo nome, sostenuto dalla sinistra di Volt, è prevalso su quello di Oreste Scurti.

A far convogliare il Pd su Castrataro pare sia stato l’ex assessore regionale ai tempi di Frattura: Carlo Veneziale che sarebbe pronto a rilanciare i suoi uomini, come Castrataro, in vista di un suo ritorno per le elezioni regionali del 2023. Lo stesso Carletto Veneziale, secondo i rumors locali, potrebbe stringere un patto di non belligeranza, che avrebbe il sapore di un vero e proprio tandem, con il cugino nonché assessore regionale di Fratelli d’Italia, Quintino Pallante (le mamme sono sorelle) a sua volta pronto per prendere il volo verso il Parlamento in quota del partito di Giorgia Meloni che, intanto, a Isernia ha deciso di convogliare sul candidato Cosmo Tedeschi dopo che la coordinatrice di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione, ha rifiutato di sostenere il candidato di Fratelli d’Italia Alessandro Altopiedi che è anche coordinatore provinciale.

Veneziale e Pallante potrebbero essere dunque candidature su due fronti, politiche e regionali, che consentirebbero ai due cugini con posizioni in due partiti avversari, di potersi sostenere a vicenda senza pestarsi i piedi.

E se l’assessore Pallante, già coordinatore provinciale del Pdl ai tempi d’oro, potrebbe restare fintamente nell’ombra per le comunali di Isernia, ecco che spunta anche un altro cognome ben noto alla politica locale: Di Giacomo. A candidarsi con il centrosinistra di Castrataro ci sarebbe Umberto, figlio di Ulisse l’ex senatore del Pdl di cui è stato anche coordinatore regionale sempre ai tempi d’oro, poi passato con Alfano nel Nuovo centrodestra, oggi in pensione.

Resta fuori dai giochi l’avvocato Oreste Scurti che aveva già dichiarato pubblicamente: “Mai con chi favorirebbe la vittoria di Toma a Isernia, non gioco a perdere”. E a proposito del candidato di Toma, si aspetta ancora di conoscere l’ufficialità della scelta di Forza Italia, con la Tartaglione che deve decidere se il partito preferisce Gabriele Melogli, molto vicino anche a Patriciello, oppure Raimondo Fabrizio che però non è molto gradito al sottosegretario regionale Roberto Di Baggio. Senza contare che stanno ancora alla finestra Raffaele Mauro (l’avvocato del consigliere regionale Andrea Di Lucente nel processo per malversazione ai danni dello Stato avendo intascato fondi europei elargiti dalla Regione Molise senza averne i requisiti) e Vincenzo Di Luozzo, molto vicino all’assessore regionale Vincenzo Niro.