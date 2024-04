di Redazione

“Abbiamo tutte le carte in regola perchè abbiamo prima di tutto la qualità dei candidati, esiste una oggettiva voglia di cambiamento, ora non ci resta che lavorare uniti come siamo arrivati sin qui”, questo quanto dichiarato dal Coordinatore regionale per il Molise di ‘Noi Moderati’ il consigliere regionale Fabio Cofelice, al margine della conferenza stampa di presentazione dei candidati sindaci nell’area di centrodestra per Campobasso con l’avvocato Aldo De Benedittis e Termoli con l’avvocato Nico Balice. “Il primo ringraziamento – così il consigliere Cofelice – va fatto a tutti quelli che hanno fatto un passo di lato, in tutti i Partiti perchè tutti i Partiti avevano espresso una propria preferenza, a coloro i quali per senso di responsabilità e senso di appartenenza a una coalizione hanno deciso di fare un passo di lato. Gli obiettivi erano, il primo: quello di tenere unita la Coalizione, assolutamente necessario e il secondo era quello di costruire i profili migliori che potessero vincere sopratutto a Campobasso dove c’è discontinuità. Nel Capoluogo regional veniamo da una stagione guidata dai 5 Stelle ed è sotto gli occhi di tutti come ci sia un elevato disagio da parte dei cittadini, di tutta la popolazione. Esiste un alto grado di disaffezione e di distonia rispetto all’amministrazione 5 Stelle. La nostra unità e il nostro senso di apparteneza devono essere il cavallo di battaglia e la forza trainante per riprenderci una città che deve assolutamente tornare al centrodestra. di tutto la qualità dei candidati. Ora – ha così concluso – è il momento di mettersi di buona lena, pancia a terra e lavorare casa per casa per restituire a questa città il ruolo che merita”