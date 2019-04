A una settimana dalla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, a Campobasso sembra delinearsi la rosa dei candidati alla carica di sindaco. La coalizione di centro-destra dovrebbe aver trovato unità di intenti su Maria Domenica D’Alessandro, in quota Lega, il cui nome è stato proposto dal coordinatore regionale del partito di Salvini e assessore regionale esterno, Luigi Mazzuto, dopo un lungo confronto con gli esponenti di altri partiti e liste civiche che appoggiano la coalizione.

In precedenza il nome proposto da Lega, FdI e Fi era stato quello di Alberto Tramontano, consigliere uscente, in quota Lega, sul quale però non c’era stata convergenza. A dirimere la questione il passo indietro dell’aspirante candidato; il centrodestra dovrebbe presentarsi unito alle comunali. Correrà da solo, invece, il M5s che da tempo ha candidato Roberto Gravina; il Pd ha confermato il sindaco uscente, Antonio Battista. In corsa anche Paola Liberanome (Io amo Campobasso) e Pino Libertucci (Italia in Comune)