Sono scaduti oggi, sabato 27 aprile, alle ore 12 i termini per la consegna delle liste nei 59 comuni molisani (per un totale di 182.942 molisani chiamati al voto) che domenica 26 maggio dovranno rinnovare i primi cittadini ed i rispettivi Consigli comunali. Sono 37 i centri della provincia di Campobasso e 22 quelli della provincia di Isernia interessati.

Solo Campobasso e Termoli hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti, pertanto in caso di ballottaggio si tornerà alle urne il 9 giugno. I votanti saranno 153.522 nella provincia di Campobasso, mentre 29.420 in quella di Isernia. Il Comune più grande è Campobasso (44.000 elettori), quello più piccolo Castelverrino (Isernia) con 188 aventi diritto. Il totale delle sezioni è 219, rispettivamente: 174 in provincia di Campobasso, 45 in quella di Isernia.

Sono 5 gli aspiranti Sindaci a Campobasso

CENTRO-DESTRA – MARIA DOMENICA D’ALESSANDRO SINDACO – 5 LISTE

1 – FORZA ITALIA

1) Aufiero Rossella

2) Cancellario Marialaura

3) Chiarullo Rossella

4) Ciarlante Michelina

5) Cimino Giuseppe

6) Coralbo Michele

7) Cristofaro Angelo

8) Del Grosso Antonio

9) Di Base Luciano

10) Di Stefano Angelo

11) Esposito Domenico detto Mimmo

12) Luciano Marcello

13) Manzo Anna

14) Marchese Marco

15) Marchitto Debora

16) Mariano Michele

17) Massarella Ferdinando

18) Mignogna Valentina

19) Moffa Carmen

20) Moretti Andrea

21) Mucci Giuseppina detta Livia

22) Muccino Simona

23) Pasquale Antonella

24) Prata Mario

25) Presutti Sabrina

26) Rutigliano Giuseppina

27) Salvatore Paolo

28) Santoro Valentina

29) Romana Manfredi Selvaggi Francesca

30) Stefanelli Remo

31) Tomaro Maria

32) Vascitelli Maria, Aurora, Mara

2 – FRATELLI D’ITALIA

1) Annuario Mario

2) Augelli Antonella

3) Boccardo Antonio

4) Buongusto Michele

5) Ciaramella Luigi

6) D’Angelo Luana

7) D’Elia Giuseppe

8) De Marco Aldo

9) Di Carlo Elisa

10) Fratangelo Nicola

11) Felice Daniele

12) Graziano Giovani

13) Lancia Marisa

14) La Selva Maria Grazia

15) Leccese Piero

16) Madonna Elio

17) Maroncelli Annalisa

18) Mastrangelo Antonella

19) Masucci Donato

20) Pace Giovanni Luca

21) Peticcia Juri

22) Ricamato Maria

23) Rinaldi Cristina

24) Rocco Franco

25) Rosa Massimiliano

26) Sarai Federico

27) Scapilati Silvia

28) Terzano Pasquale

29) Vitale Mariacristina

30) Zita Francesca

31) Celardo Michele

3 – LEGA

1) Alberto Tramontano

2) Giuseppe Alberti

3) Giovanna Aurisano

4) Alessandro Cavone

5) Cinthia Ciccotelli

6) Roberto De Angelis

7/ Luigi De Socio

8) Alessandra De Vivo

9) Stefania Di Claudio

10) Ivan Di Mario

11) Gianna Discenza

12) Flavia Fabio

13) Giuseppe Gianfagna

14) Francesca Iafelice

15) Marco Lastoria

16) Carlo Leccese

17) Giuseppe Lopez

18) Antonio Madonna

19) Nicola Francesco Giorgio Marano

20) Tiziana Martinelli

21) Giovanni Mastrangelo

22) Teresa Mauro

23) Nicola Meffe

24) Michael Messina

25) Barbara Minelli

26) Claudia Mistichelli

27) Maria Elena Moschetti

28) Alessandro Pascale

29) Alessandra Potena

30) Carla Ravelli

31Raffaele Salvione

32 Enrica Verrusio

4 – POPOLARI PER L’ITALIA

1) Abiuso Caterina

2) Amore Christian

3) Calcutto Miriana

4) Cepparelli Emilia

5) Centracchio Edoardo

6) Coladangelo Antonio

7) Colagiovanni Salvatore

8) Colangelo Giuseppe

9) Colucci Umberto

10) Columbro Antonio

11) D’Ambrosio Angela

12) De Bernardo Francesco

13) Di Niro Corrado

14) Di Renzo Antonio

15) Fasolino Carla

16) Giarrusso Achela

17) Iaccarino Patrizia

18) Khalaf Sarah

19) Lembo Giuditta

20) Luciano Mariagrazia

21) Molinari Antonio

22) Montanaro Pietro Giuseppe

23) Niro Gennaro

24) Palladino Giannicola

25) Palladino Luca

26) Pesce Fiorigi detto Gigi

27) Pietrangelo Maurizio

28) Ramacciato Annarosa

29) Sanginario Francesco

30) Spicciati Sara

31) Tamburello Marcella

32) Ziccardi Lorena

5 – È ORA

1) Baranello Assunta

2) Branca Giuliano

3) Cipriani Raffaele

4) Cocozzella Emilio

5) Colabella Matteo

6) D’Alessandro Chiara

7) D’Amico Mariateresa

8) D’Anchera Ilenia in Tronca

9) D’Apice Mario Rosario

10) De Cosmo Teresa

11) Di Toro Luca

12) Fatica Angela

13) Gargaro Gianluca

14) Giagnorio Giuseppe

15) Gianbattista Bruno

16) Grana Alessandro

17) Leccese Domenico Antonio

18) Mandato Maria Grazia

19) Manocchio Carmelina

20) Maroncelli Gianluca

21) Mazzarelli Barbara

22) Messina Dorothea

23) Neri Claudia

24) Palladino Michela

25) Passarella Annamaria

26) Percesepe Fulvio

27) Perna Roberto

28) Pizzarelli Anna Lorella

29) Renga Federico

30) Sabusco Guido Massimo

31) Traboscia Giovanni

32 Zapone Gianni

IO AMO CAMPOBASSO – PAOLA LIBERANOME SINDACO – 1 LISTA

1) Adelchi Battista

2) Mario Cecere

3) Giacomo Chiocchio

4) Carmen Ciccotelli

5) Giuseppe Colella

6) Maurizio di Lallo

7) Valentina Di Vico

8) Valentina Fasano

9) Eustachio Gennarelli

10) Adele Guerrizio

11) Giovanna Iacovino

12) Angelo Licameli

13) Erica Mastropietro

14) Francesca Mega

15) Nicola Charles Papa (detto Charles)

16) Antonio Pedata

17) Danilo Petruccelli

18) Oriana Pizzuto

19) Francesca Praitano

20) Costantino Simonelli

21) Barbara Spidalieri

22) Michele Squilletti

23) Lionello Tanelli

CENTROSINISTRA- ANTONIO BATTISTA SINDACO – 3 LISTE

1 – PARTITO DEMOCRATICO

1) Luca Basilico

2) Raffaele Bucci

3) Bibiana Chierchia deta Bibi

4) Antonio Ciero detto Antonello

5) Carmine Dato

6) Giuseppe D’Elia detto Peppe

7) Michele Durante

8) Lea Ferrara

9) Maria Latessa

10) Filomena Macchiarolo

11) Pietro Maio

12) Stefania Mancinelli

13) Ferdinando Massarella

14) Biase Melone

15) Frilinda Minadeo

16) Luigia Nella

17) Rossella Picciano

18) Francesca Ramacciato

19) Stefano Ramundo

20) Giuseppe Ricciardi

21) Alessandra Salvatore

22) Francesco Sonesi

23) Giuseppina Stanziale

24) Assunta Testa

25) Giuseppe Trivisonno detto Giose

26) Salvatore Tronca

27) Giovanna Viola

2 – Centro Democratico

1) Marina De Castro

2) Pietro Gaeta

3) Luigi Lanza

4) Giuseppe Libertucci detto Pino

5) Rossella Lattanzio

6) Antonio Carrino

7) Antonio Caruso

8) Mara Viglione

9) Loenzo Elia

10) Michele Amorosa

11) Giuseppe Carbone

12) Concetta Lembo

13) Rossana Riccelli

14) Federica Romolo

15) Incoronata Tizzani

16) Domenico Antonio Zampini

17) Francesco Marchitto

18) Angelo Ricciuto

19) Mario Fierro

20) Maria Valentina Petruccelli

21) Franco Pagliani

22) Simona Esposito

3 – LA SINISTRA PER CAMPOBASSO

1) Addona Alessandro

2) Ali Valeria

3) Cobucci Costantino

4) De Benedittis Lidia

5) Di Lembo Michele

6) Evangelista Antonello

7) Felicita Domenico

8) Giuliano Incoronata

9) Iannacone Claudio

10) Limoncelli Giuseppe

11) Luzzi Maurizio

12) Messina Marco

13) Pinto Maria

14) Poleggi Filippo

15) Ranieri Pulcheria

16) Rubino Maria

17) Scherino Alessandro

18) Terzano Bartolomeo detto Leo

19) Tromba Caterina

20) Caramanna Iolanda

21) Ziccardi Paola

22) Ianniruberto Francesco Antonio

FORCONI – ORLANDO IANNOTTI SINDACO – 1 LISTA

1) Del Giudice Giuseppe

2) Terzani Maria

3) Palange Michele

4) Rinaldi Barbara

5) Barone Francesco

6) Tavarone Chiara

7) Di Rienzo Maria

8) Tromba Tiziana

9) Norelli Angelo

10) Piacente Maria Carmela

11) Dolcimascolo Giuseppe

12) Iannotti Ester

13) D’Amico Fulvio Maria

14) de Angelis Teresamaria

15) Virgilio Ferdinando

16) De Paulis Gianluca

17) Della Torre Pasquale

18) Del Gaudio Maria Concetta

19) Stocco Natalino

20) de Sciscolo Gianfelice

21. Re Nello

22) Casiero Pasquale

23) Vergalito Andrea

24) Nigro Angelo

MOVIMENTO CINQUE STELLE – ROBERTO GRAVINA SINDACO- 1 LISTA

1) Paolo Adamo

2) Giuseppe Amorosa

3) Valter Andreola

4) Pio Bartolomeo

5) Rosanna Coccagno

6) Carmela Cordisco

7) Simone Cretella

8) Evelina D’Alessandro

9) Giuseppina Di Iorio

10) Giovanna Falasca

11) Paola Felice

12) Giuseppe Frate

13) Sonia Gianfelice

14) Giovannino Giangiacomo

15) Nicolino Giannantonio (detto Nicola)

16) Margherita Gravina

17) Corradino Guacci (detto Corrado)

18) Antonio Guglielmi

19) Giulia Intrevado

20) Salvatore Murolo

21) Antonio Musto

22) Giuseppina Passarelli

23) Anna Petrecca

24) Antonella Picone

25) Elena Porchetti

26) Luca Praitano

27) Lorenzo Sallustio

28) Monica Scoglietti

29) Nicola Simonetti

30) Monica Sorrentino

31) Antonio Venditti

32) Antonio Vinciguerra