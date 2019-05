A Campobasso, le proiezioni davano i candidati Roberto Gravina (M5S) e Maria Domenica D’Alessandro (centro-destra) verso il ballottaggio. Con il passare delle ore, scheda dopo scheda, cresceva il vantaggio di D’Alessandro che però non prendeva il volo come prospettato da molti commentari politici. Tra Battista (centro-sinistra) e Gravina iniziava un testa a testa serrato che alla fine ha visto prevalere il “pentastellato”. Il sindaco uscente Battista, compreso che la distanza tra lui e l’avversario era incolmabile, ha ammesso la sconfitta da gran signore. Lo spoglio è ancora in corso e solo domattina si avrà un quadro completo della risultato elettorale.