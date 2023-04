Il Comune di Venafro si prepara ad affrontare le elezioni comunali che si terranno il 14 e 15 maggio. In totale, quattro liste si contenderanno la poltrona di sindaco: “OGGI VENAFRO” guidata dal dott. Enzo Bianchi, “Vivere Venafro” con Luigi Viscione come candidato, “Insieme per Venafro” con il sindaco uscente Alfredo Ricci e infine la lista guidata da Anna Ferreri.

La campagna elettorale è ufficialmente iniziata oggi e i candidati, insieme ai loro sostenitori, inizieranno a presentare le loro proposte e a cercare di conquistare il maggior numero di voti possibile.

Saranno gli elettori di Venafro a decidere il destino della propria città nei giorni delle votazioni, scegliendo il candidato sindaco e la lista che riterranno più adatta a rappresentare le esigenze del Comune nei prossimi cinque anni. La campagna elettorale è appena iniziata, ma già la città si prepara ad assistere a un’elezione che si preannuncia combattuta e piena di sorprese.