Gli agenti dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato di P.S. di Termoli, nel corso della giornata di venerdì 16 agosto, hanno sottoposto agli arresti domiciliari C.N., termolese di anni 59, residente in città, resosi responsabile, in varie occasioni, di comportamenti aggressivi ed intimidatori nei confronti di due donne, residenti nello stesso condominio. L’uomo, per tali comportamenti assunti in passato, era già stato destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese.

Nonostante tale divieto, nelle scorse settimane, per ben due occasioni, aveva cercato di avvicinarsi ed aggredire nuovamente le condomini, tanto da rendere necessario l’intervento delle Volanti del Commissariato di Polizia di Termoli. In una di tali occasioni, l’aggressore ha inseguito le vittime, costringendole a trovare rifugio all’interno della propria autovettura, poi presa a calci dall’uomo, che l’ha danneggiata vistosamente.

In seguito alla denuncia sporta da una delle persone offese ed ai vari interventi effettuati sul posto dagli agenti del Commissariato di Termoli, anche documentando con supporti di Polizia Scientifica i danneggiamenti attuati dall’aggressore, il GIP presso il Tribunale di Larino, previa richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del condomino molesto.