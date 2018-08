Ad Isernia, un pregiudicato del luogo, sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, per inosservanza alle prescrizioni impostegli dalla competente Autorità Giudiziaria.

Per oltraggio e rifiuto di indicazioni sulla propria identità, è stato invece denunciato un isernino, controllato dagli stessi Militari, nel centro storico del Capoluogo, che si era sdraiato all’interno della Fontana Fraterna in evidente stato di ubriachezza.