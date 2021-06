Il nuovo Consiglio della Camera di commercio del Molise, insediatosi oggi 28 giugno, ha eletto il Presidente per i prossimi cinque anni: confermato (all’unanimità, con voto a scrutinio segreto) il Presidente uscente Paolo Spina, dopo il precedente mandato come primo Presidente della Camera di Commercio molisana, che gli ha consentito di consolidare i risultati della fusione volontaria del 2016.

Un percorso lungo e pregnante di sfide, come sottolineato proprio dal Presidente Spina nei suoi ringraziamenti rivolti ai Consiglieri che gli hanno accordato nuovamente fiducia.

Intervenuto durante il Consiglio anche il vice Presidente Vicario di Unioncamere, Andrea Prete, che ha espresso soddisfazione per la conferma di Spina a Presidente dell’Ente camerale molisano: “Al Presidente Spina va il merito di aver fortemente creduto nella fusione delle Camere di commercio di Campobasso e Isernia e quello di aver operato in modo da risollevare la situazione economica della Camera di Commercio del Molise. Sono certo che in questo nuovo mandato, con il sicuro supporto del Consiglio camerale tutto, l’Ente camerale sarà in prima linea nella sfida di promuovere lo sviluppo socio economico di una regione piccola ma dalle grandi potenzialità”.

Il Presidente della Giunta regionale Donato Toma ha sottolineato la vicinanza della Regione Molise alla Camera di Commercio: “La Camera di Commercio avrà un ruolo importante, sono certo che lo svolgerà nel migliore dei modi, come del resto è fin qui avvenuto, e che potremo intensificare ancor di più la collaborazione interistituzionale. La Regione è e sarà al vostro fianco”.

Il Presidente Spina ha tratteggiato le linee guida che informeranno il prossimo mandato, tra le quali spicca sicuramente la necessità di guardare con attenzione al Prossimo PNRR, per impedire un’ulteriore arretramento dell’economia molisana: “Non possiamo commettere, a livello politico e istituzionale italiano, alcun errore nella realizzazione del PNRR. Nel Molise la sfida riguarderà, oltre a tutto il resto, il saper veicolare una transizione generazionale. Il tessuto economico della regione Molise è composto per il 60% da micro e piccole imprese con imprenditori over 50, la fascia di età compresa fra i 30 e i 49 anni è rappresentata dal 36% delle imprese, mentre agli under 30 tocca una irrisoria presenza di poco maggiore del 4%.

In una tale situazione, nulla può da sola l’azione della Camera di Commerci: l’intervento delle istituzioni deve per questo essere sinergico, a livello locale e nazionale, per tenere in considerazione le peculiarità dei territori e per provare a colmare divari epocali; rimanere indietro anche questa volta renderebbe siderali le distanze.

Sotto questo profilo colgo favorevolmente le parole spese dal Presidente della Regione: la scelta di obiettivi e azioni comuni è fondamentale in un territorio piccolo come il Molise, in cui troppo spesso la frammentazione delle iniziative ha penalizzato l’intero territorio. La collaborazione istituzionale in questo momento diventa un dovere politico ma anche morale nei confronti delle future generazioni di questa regione.”

Di seguito i componenti del Consiglio della Camera di Commercio del Molise: