Nell’arco della giornata, i Carabinieri della Compagnia di Termoli hanno effettuato diversi interventi e controlli sul territorio, in particolare nei Comuni di Termoli (CB) e Petacciato (CB).

Complessivamente sono stati sottoposti a controllo19 veicoli e 22 persone, nonché effettuate 3 perquisizioni d’iniziativa, tra personali e veicolari.

In particolare nella serata, su segnalazione telefonica giunta alla dipendente Centrale Operativa, i militari della locale Sezione Radiomobile sono intervenuti nella periferia di Termoli (CB), dove si era verificato un furto all’interno di un esercizio commerciale in orario di apertura.

Ivi giunti, gli operanti appuravano dal responsabile di quel punto vendita che poco prima un uomo, entrato nell’esercizio come normale cliente e previa manomissione del sistema antitaccheggio, si era appropriato di una radio digitale del valore di euro 100,00 circa, prima di allontanarsi a piedi.

Le indagini, immediatamente avviate, consentivano ai militari di identificare successivamente l’autore del reato, un 55enne di origini tedesche senza fissa dimora, rintracciarlo in questo centro e farsi riconsegnare il maltolto.

La refurtiva, previ accertamenti ed adempimenti del caso, veniva prontamente restituita all’avente diritto mentre l’uomo, appurate le sue responsabilità in merito ai fatti per cui si procede, veniva denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB) per il reato di furto aggravato, ai sensi degli articoli 624 e 625 del codice penale.

Le attività di controllo disposte dalla Compagnia Carabinieri di Termoli proseguiranno senza soluzione di continuità, anche nell’immediato futuro, al fine di arginare – sia in via preventiva che repressiva – i reati di maggior allarme sociale tra cui rientrano certamente quelli predatori; tutto al fine di fornire ai cittadiniun’adeguata sicurezza reale sul territorio nonché una sempre maggiore percezione della stessa