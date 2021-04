Nuova riunione della Commissione Turismo ed Industria Alberghiera nazionale, che annovera tutti gli assessori regionali del settore, per discutere della proposta da formulare ufficialmente al Governo per le misure di ristoro alle imprese della montagna.

Dopo i due incontri con il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, gli assessori di tutta Italia hanno stilato un documento relativo ai criteri di riparto delle risorse previste dall’art.2 del Dl “ Sostegni” n.41/2021 recante“ Misure di sostegno ai comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici”.

Si tratta di uno stanziamento di 700 milioni di euro, a cui si dovrebbero aggiungere ulteriori 100 mln di euro, che andranno a ristorare una parte delle pesanti perdite subite dall’intero settore turistico della montagna che da oltre un anno ha visto “spegnere” gli impianti sciistici.

L’assessore regionale Vincenzo Cotugno, nel corso del suo intervento in videoconferenza, ha toccato i punti più salienti di una crisi che coinvolge i gestori degli impianti sciistici, gli alberghi, i ristoranti, i maestri di sci, le agenzie di viaggio e altre categorie impegnate a vario titolo in questo particolare settore.

Nello specifico l’assessore Cotugno si è detto convinto, unitamente ad altri rappresentanti delle regioni italiane, che i ristori debbano riguardare non solo i comuni dove hanno sede gli impianti sciistici, cosi come previsto dal Decreto legge, ma l’intero comprensorio dei comuni che offrono servizi a questo settore.“

Il Molise è al tavolo di concertazione per avere una parte adeguata dei ristori previsti per il settore del turismo montano ” ha affermato l’assessore Cotugno “ la montagna è una parte fondamentale della nostra offerta turistica, capace di attrarre turisti da tutta Italia e dall’estero, e che in questi mesi ha subito un crollo senza precedenti a cui dobbiamo far fronte con gli aiuti che arriveranno dallo Stato.

Aiuti che dovranno essere equilibrati tra i vari territori nazionali, non considerando fattori legati alla popolazione che continuerebbero a danneggiare la nostra regione.

Inoltre i ristori non dovranno riguardare solo i comuni dove hanno sede gli impianti ”specifica Cotugno “ ma tutti quei comuni del comprensorio che tra alberghi, ristoranti e altri operatori turistici sono a supporto dell’intero settore turistico montano”.