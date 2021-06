RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

La Presidente della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità, insieme all’Ufficio di Presidenza, ha incontrato, in data 26/05/2021,la Commissaria ad acta per la sanità,Dott.ssa Flori Degrassi. Oggetto del colloquio l’attuazione della 194,messa a rischio dal pensionamento dell’unico medico non obiettore operante in Molise,il Dott. Michele Mariano. Sono state esposte alla Commissaria le proposte scaturite dal dibattito avvenuto in Commissione,dopo l’audizione del Dott.Mariano.

La Dott.Degrassi ha garantito la prosecuzione del servizio di IVG in ospedale,avendo prolungato fino al 31 Luglio la permanenza in servizio del Dott.Mariano,in attesa dell’espletamento del concorso già bandito. Si è detta convinta della necessità di mantenere un dipartimento autonomo per garantire la continuità del servizio,evitando quel che spesso accade nei reparti di ginecologia con Primari obiettori: i ginecologi neoassunti dichiarano obiezione in tempi piuttosto brevi.

Le proposte avanzate dalla Commissione circa la fragile Rete dei Consultori sono state pienamente condivise dalla Dott.ssa Degrassi,la quale sulla base dei dati in suo possesso,compresi quelli della mobilità passiva, causata dalla carenza di offerta adeguata ai bisogni,ritiene necessaria ed urgente una radicale riforma del settore,insieme all’implementazione dell’intera medicina territoriale. L’incontro si è concluso con l’auspicio,attraverso lo scambio di informazioni, di una fattiva collaborazione per il futuro.