di Redazione

“La nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente della Commissione Europea segna un traguardo storico per l’Italia e per i Conservatori europei. Questo risultato è il frutto di una strategia coerente e determinata, guidata dal presidente Giorgia Meloni, che ha saputo imprimere una svolta negli equilibri politici del Parlamento europeo e non solo”, ha dichiarato Michele Picaro, europarlamentare di Fratelli d’Italia, gruppo ECR. Picaro ha sottolineato come il voto favorevole alla nuova Commissione rappresenti una scelta di responsabilità e coerenza con i valori del partito: “Sostenere un collega italiano, un conservatore con una visione chiara e condivisa, non è solo un riconoscimento del ruolo cruciale che Fitto potrà svolgere, ma anche un’opportunità per influenzare positivamente l’agenda europea. La composizione del Collegio è fondamentale per tradurre i programmi in azioni concrete”.

Il deputato ha inoltre evidenziato come la nuova legislatura europea apra scenari inediti: “Con numeri diversi in Aula e con un conservatore italiano in una posizione apicale, abbiamo l’occasione di spostare l’asse delle politiche europee verso un’idea di Europa più vicina ai popoli, rispettosa delle identità nazionali e attenta alla crescita economica”.

Sulle polemiche interne alla delegazione italiana, Picaro ha chiarito: “Il voto contrario della Lega non incrina l’unità d’intenti. Siamo certi che sui dossier fondamentali sapremo lavorare insieme per migliorare le normative e per tutelare gli interessi dell’Italia”.

Conclude Picaro: “Ora inizia la vera sfida: tradurre gli impegni in azioni e dimostrare che l’Europa può e deve cambiare rotta. Fratelli d’Italia sarà protagonista di questo cambiamento, con responsabilità e fermezza, per costruire un’Unione Europea più giusta e davvero al servizio dei suoi cittadini”.