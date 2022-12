La Giunta Regionale del Molise ci ha abituati a colpi di scena natalizi e di fine anno dal 2018. E anche alle nomine lampo di assessori salva giunta come Maurizio Tiberio.

Accade anche quest’ anno con le dimissioni “tecniche” dell’ assessore Vincenzo Cotugno. Che avvengono per senso di responsabilità e anche per la salvaguardia della maggioranza Di questo probabilmente e di altro si parlerà domani mattina in una conferenza stampa convocata dal presidente della Giunta.

Le dimissioni di Coturno arrivano per superare una impasse che si era venuta a creare in commissione Bilancio.

Le dimissioni sono state protocollate alle 12.30 di oggi.

Quindi questo pomeriggio da semplice consigliere, tornerà in commissione per votare gli atti della commissione, tra cui l’esercizio provvisorio, che esprimerà parere positivo e il provvedimento approderà in Aula. Il consigliere Cefaratti, da tempo ormai in polemica con il presidente Toma, non si presentava in commissione.

In commissione saranno presenti quindi Di Lucente, D’Egidio e Cotugno, mentre non si presenteranno Greco e Fanelli.

Superato ostacolo Cotugno sarà rinominato assessore con le precedenti deleghe.