Con provvedimento prefettizio prot. n. 420/5 del 24/12/2020 il Consiglio comunale di Pizzone è stato sospeso, a seguito della mancata approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come previsto dall’art. 193 del Tuel 267/2000, ed è stato nominato Commissario per la provvisoria gestione dell’Ente suddetto la dr.ssa Giuseppina Ferri, vice prefetto, in servizio presso la Prefettura di Isernia. Al predetto dirigente sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco.