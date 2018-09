Inoltriamo il presente comunicato per far vedere cosa questa amministrazione fa ogni qualvolta c’è un’ evento, una manifestazione.

In questo caso il riferimento è a sabato 1 settembre… mercato spostato da piazza Andrea D’Isernia per cosa?

Nelle foto siamo alle ore 14:00 e la piazza è completamente vuota… questo purtroppo solo a danno delle attività del centro storico che se l’amministrazione ancora non lo sapesse sono stati e sono tuttora forse l’unico mezzo tramite il quale si può ricavare qualcosa in più. Questo è solo un esempio ma potremmo farne tanti altri che si sono verificati… si predilige chiudere strade, spostare mercati senza trovare soluzioni alternative nel poter mediare e mettere insieme l’evento senza danneggiare le varie attività.

Noi non diciamo nella maniera più assoluta di non fare più feste o eventi anzi, ben vengano, ma fatti in maniera giusta e in modo che non danneggino nessuno.

Noi in primis organizziamo feste ed eventi, ma facciamo in modo da valutare tutte le problematiche e studiare le soluzioni migliori, mentre riscontriamo numerose volte che tutto ciò non avviene.

Siamo stanchi di essere presi in giro e concludiamo ancora una volta sperando di avere risposte su questo e tanti altri argomenti che tuttora sono ancora nel dimenticatoio, come le proposte da noi presentate da più di un anno con allegata richiesta di Consiglio comunale monotematico.

Associazione Commercianti ed Artigiani Centro Storico Isernia