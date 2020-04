Diversi commercianti e molti cittadini di Isernia e di altri comuni limitrofi hanno fatto donazioni alla «Croce Rossa Italiana – Comitato di Isernia» per l’acquisto di generi alimentari da distribuire alle persone bisognose.

L’amministrazione comunale, che ospita la Croce Rossa in locali di sua proprietà (ex scuola Andrea d’Isernia), ringrazia tutti coloro che, con le proprie offerte, hanno manifestato grande senso di solidarietà per chi sta attraversando momenti di indigenza a causa dell’emergenza pandemica, ed evidenza la meritoria azione della Croce Rossa e dei suoi volontari che, come sempre, sono in prima linea quando c’è da aiutare e soccorrere coloro che ne hanno bisogno.